Jugador que estuvo sancionado 12 temporadas por positivo de cocaína vuelve al fútbol con 46 años

El italiano Francesco Flachi debutó con la camiseta del Signa 1914, club de la quinta división de Italia. El futbolista de 46 años volvió al fútbol luego de una larga sanción de 12 temporadas tras dar positivo a cocaína.

Flachi fue suspendido por 12 años en 2010 por dar positivo a benzoilecgonina (metabolito de la cocaína). Aunque no fue la primera sanción que cumple. En febrero de 2007, cuando se encontraba en la Sampdoria, fue castigado por dos años por la misma razón.

Antes, en 2006, aunque por otros motivos, cumplió dos meses suspendido junto a su compañero Moris Carrozzieri luego que se comprobara que reunían información para los apostantes italianos.

A lo largo de su tormentosa carrera como futbolista, Flachi llevó a vestir la camiseta de la selección italiana en las categorías inferiores. También defendió los colores de la Fiorentina, Bari, Ancona, Sampdoria (tercer máximo goleador del club con 110 tantos en 280 partidos), Empoli y Brescia.

En su regreso a las canchas ingresó como titular y jugó 30 minutos. “Me sentí bien, podría haber hecho aún más, al menos llegar al final de la primera parte”, dijo Flachi tras su debut, según consignó La Gazzetta dello Sport.

“Este día cancela 12 años de inhabilitación. Es mi renacer. Esta es la prueba de que yo también me he rehecho”, agregó.

“¿Qué he sentido? Al principio me sentí mareado, hace una semana que no duermo por la tensión. Ahora estoy muy feliz, quiero agradecer a todos los que me hicieron sentir como antes. Un jugador de fútbol”, sentenció el futbolista de 46 años.