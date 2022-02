A tenerlo en cuenta: en los octavos de Champions ya no existe la regla del gol de visitante

Este martes comienza una nueva jornada de octavos de final de la Champions League, y lo hará con partidos más que atractivos. Quizás, el que más llama la atención por la constelación de estrellas y el morbo del futuro del Kylian Mbappé, es el del Paris Saint-Germain ante el Real Madrid.

Pero esta llave de eliminación directa tendrá una particularidad: la regla del gol de visitante ya no corre más. Por lo tanto, un gol en el Santiago Bernabéu del PSG o uno del Real Madrid en el Parque de los Príncipes, ‘valdrá’ lo mismo. Así lo determinó la UEFA en junio del año pasado a través de un comunicado, a lo cual se sumó semanas después la Conmebol.

En el escrito especificaban que eliminarán la regla del gol de visitante como determinante en caso de empate “de todas las competiciones de clubes de la UEFA (masculinos, femeninos y juveniles) a partir de la temporada 2021/22”. Una decisión importante que se esperaba que se tomará hace tiempo atrás.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

