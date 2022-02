Portazo para Infantino: un 75% de los futbolistas prefiere el Mundial cada cuatro años

La motivación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de acortar los años entre los mundiales recibió un importante portazo. Esta vez, fueron los futbolistas, quienes no están de acuerdo con la iniciativa que lidera Arsene Wenger, director de desarrollo mundial del fútbol, de hacer el la Copa del Mundo cada dos años.

Así lo expresaron en una encuesta desarrollada por el sindicato internacional de jugadores FIFPro, donde un 75%, es decir, tres de cada cuatro, decidió continuar con los mundiales cada cuatro años.

Esta consulta fue desarrollada durante el año pasado, donde participaron más de mil futbolistas masculinos, representando a los seis continentes y con una variedad de más de 70 nacionalidades, con el apoyo de los sindicatos de Inglaterra (PFA), España (AFE), Italia (AIC) y Francia (UNFP).

Los datos disgregados por continentes nos muestran que un 77% de los futbolistas europeos y asiáticos prefieren el mundial cada cuatro años, mientras que un 63% de los profesionales sudamericanos se decanta por esta opción. En tanto, la cifra baja considerablemente si se trata de los futbolistas africanos, quienes solo un 49% prefiere mantener el espacio de tiempo entre copas del mundo.

📊⚽ Three in every four professional men’s footballers want to keep the FIFA World Cup every four years, according to a survey of 1,000 players from six continents and over 70 different nationalities.

— FIFPRO (@FIFPRO) February 15, 2022