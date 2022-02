El lamento de Xavi: “Me da rabia escuchar la música de la Champions y no estar ahí”

Este jueves el Barcelona vivirá una situación inédita en los últimos años. El club culé enfrentará en el duelo de repechaje de la Europa League al Napoli, un torneo que aún no pueden conseguir los catalanes, pero que aparece como premio de consuelo ante la discreta campaña.

En la previa de este duelo, el entrenador del cuadro culé destacó la instancia, aunque también lamenta la ausencia del Barça en la Champions League.

“Es un título que no tiene el Barsa en su historia, no la tenemos. Eso también es otra motivación. Creo, si no recuerdo mal, también nos elimina el Liverpool y el Celtic en semifinales. Entonces ya te indica la dificultad. Un Barsa que era el Barsa de Ronaldinho. El Barsa del 2004, de Ronaldinho, de Kluivert, de Luis Enrique. También estaba yo en ese equipo y no conseguimos llegar a la final”, declaró Xavi Hernández.

Asimismo, agregó que “es otra oportunidad, es una competición europea. Yo estoy muy motivado, los jugadores también. Entiendo que se quiera jugar la Champions. Ya he dicho yo que me da rabia escuchar la música de la Champions y no estar ahí, me da mucha rabia, pero esto nos tiene que hacer más fuerte como club, para seguir trabajando y estar ahí, más cerca de la cima”.

Por otro lado, sobre el partido ante el Napoli, Xavi sostuvo puntualmente sobre el duelo que “jugamos ante un rival de Champions como es el Napoli. De hecho, este partido fue la eliminatoria de octavos de hace dos temporadas. Hay que ir paso a paso, pero queremos llegar lo más lejos posible en esta competición y poder ofrecer nuestra mejor versión”.

Además, dejó en claro que “somos candidatos, no favoritos. Esta eliminatoria está muy pareja, el Napoli es un gran equipo y está luchando por el Scudetto italiano”.

Y, finalmente, sobre sus cien primeros días al mando del Barça comentó que “me han parecido cien años porque han pasado muchas cosas”. Aunque aseguró que “hay que seguir mejorando, pero estamos creciendo y en el buen camino”.