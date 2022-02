¿Traición en Barcelona? Aseguran que Piqué recomendó la salida de Lionel Messi

La salida de Lionel Messi desde el Barcelona sigue dando que hablar. Varios meses han pasado desde su despedida entre lágrimas del conjunto culé, sin embargo, durante las últimas horas surgieron algunas versiones que apuntan a una posible traición contra el astro argentino que habrían provocado su partida.

Según reveló El País, Gerard Piqué sería uno de los responsables de orquestar la salida de Messi. El citado medio señaló que el defensor “habló con (Joan) Laporta para decirle que la solución para el Barcelona era no renovar al 10: ‘Sin Leo, se arregla el tema del juego limpio financiero"”.

Esto habría llegado a oídos de Messi, quien prefirió no contar nada. Incluso se lo habría ocultado a Sergio Agüero, amigo desde hace varios años. “Le pregunté varias veces por qué se fue. Nunca me dijo nada. Creo que lo hizo para protegerme porque yo me quedaba”, sostuvo el Kun previo a retirarse del fútbol.

Luego de su salida se presentó la opción de reforzar al París Saint-Germain. Aunque para el periódico español esta oportunidad resultó como un “placebo afectivo” ante lo traumático que resultó su partida del Barcelona.

Piqué no se ha referido a esta situación, aunque sí ha tenido palabras para la salida de Messi del cuadro culé. “No se pudo retener al mejor jugador de la historia por la situación del club. Todo el mundo decía que estaba hecho. Al final fue un resultado que nadie esperaba. Fue duro, yo lo conozco desde los 13 años. Es un poco como el Barcelona, (Messi) nos dio mucho y nos ha hecho mejores a todos”, dijo hace algún tiempo en conversación con Ibai Llanos en una transmisión de Twitch.