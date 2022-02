[Video] Columna de Cristián Caamaño: “Manuel Pellegrini ha construido una historia casi perfecta en el fútbol europeo”

El Betis de Manuel Pellegrini no deja de sorprender. Ahora los sevillanos se impusieron por 2 a 3 ante el Zenit en la ida del repechaje de la Europa League, con la posibilidad clara de avanzar de ronda. Pero eso no es todo, ya que el Ingeniero ha logrado consolidar un equipo donde no hay jugadores imprescindibles y muy competitivo. Una figura que ha sido destacada en Europa y también por Cristián Caamaño, comentarista de Deportes en Agricultura.