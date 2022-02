[Video] De no creer: jugadora marca un hat-trick en contra en 35 minutos

Este domingo se vivió un hecho sin precedentes en el fútbol. En el encuentro entre la selección femenina de Estados Unidos y su similar de Nueva Zelanda por la segunda fecha de la SheBelieves Cup, la defensora central Meikayla Moore, marcó un hat-trick en propia puerta.

La zaguera de 25 años tuvo un primer tiempo catastrófico, donde anotó tres goles en contra en apenas 35 minutos. El primer llegó a los 5’, cuando luego de un centro desde la izquierda, trató de interceptar el balón, pero terminó desviándolo hacia su portería.

Solo un minuto más tarde llegó el segundo autogol. Esta vez las estadounidenses enviaron un centro desde la derecha, el cual fue conectado por una atacante, pero terminó dando en el rostro de Moore e ingresando al pórtico de las oceánicas.

El tercer e histórico gol en propia puerta llegó a los 35, cuando intentando despejar un centro raso, la defensora terminó metiendo la pelota en su arco. Luego de su hat trick en contra, Moore fue reemplazada entre lágrimas en el minuto 40. Finalmente Estados Unidos se impuso por 5-0.

Hat-trick de autogoles de Meikayla Moore (Nueva Zelanda) hoy jugando contra Estados Unidos. No he visto nada igual en mi vida. Os hablarán de un hat-trick de autogoles de Stan van den Buijs en 1995 en campo del Anderlecht, pero NO es cierto.pic.twitter.com/Du6vnCvsPz

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 20, 2022