Escándalo en Argentina: ex seleccionado nacional es imputado por acoso y abuso sexual

El ex futbolista y seleccionado argentino, Claudio Caniggia fue imputado en las últimas horas por abuso sexual y violación contra su ex esposa, Mariana Nannis.

Según información de la prensa argentina, Nannis presentó la denuncia el pasado 11 de noviembre de 2019, donde acusó a Caniggia de una serie de ataque sexuales, los cuales sufrió durante los 30 años de matrimonio.

Aunque no es todo. La mujer también acusó a su ex pareja de haberle provocado un aborto luego de golpearla contra un auto. Esto habría ocurrido mientras se negaba a tener relaciones con el ex futbolista.

Caniggia, de 55 años, vistió las camisetas de River Plate y Boca Juniors, además fue mundialista junto a Argentina en Italia 1990 y Estados Unidos 1994.