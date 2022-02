Bernardo Cerezo envía un mensaje a los juveniles de la U: “Espero que los que están ahora aprovechen la oportunidad”

Uno de los jugadores destacados de Ñublense en el duelo frente a Universidad de Chile fue Bernardo Cerezo, el lateral convirtió el primer gol del partido en el que los diablos rojos superaron por 3-2 a los azules. Cerezo, quien salió reemplazado tras recibir una dura infracción de Israel Poblete, tuvo palabras para referirse a las pocas oportunidades que tuvo en sus inicios como futbolista, justamente en el elenco laico.

En conversación con Deportes en Agricultura, el jugador evidenció las dificultades que tuvo en su momento para desarrollarse en la U: “Antes era más difícil llegar al primer equipo, ahora siento que es más accesible. Los muchachos de ahora tienen que aprovechar eso porque antes eran pocas oportunidades, uno o dos por serie, y los demás debían ir a probar suerte a otro lado o a seguir estudiando”, expresó el ex Universidad de Chile.

En esa misma línea, Cerezo envió un mensaje a los actuales juveniles del equipo universitario: “Potenciar a los muchachos es bueno, espero que los que están ahora la aprovechen y se puedan desarrollar de la mejor manera. Siento que antes costaba un poco más”.

Además, el jugador de Ñublense se refirió al estado de su rodilla luego de la falta sufrida por Israel Poblete, que le costó la expulsión al jugador de la U: “Me sacaron los corchetes y me cosieron. Tengo un tiempo estimado de 7 a 10 días de cicatrización. Gracias a dios no me tocó ningún tendón ni el músculo, solo fue tejido”

Por último, Cerezo explicó lo vivido luego de la infracción, comentando que Israel Poblete tuvo un gesto con él: “En el momento que me estaban curando, Poblete se acercó para decirme que no fue su intención y que lo disculpara“.