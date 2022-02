Club rumano desmiente veto a vacunados y aclara que se trató de una broma de su propietario

Finalmente el FCSB, ante conocido como Steaua Bucarest, no prohibirá a los futbolista vacunados contra el Covi-19 jugar sus partidos. Información que un portavoz de club aclaró luego de los dichos del propietario del equipo rumano.

Recordemos que Gigi Becali, dueño del club en cuestión, había asegurado al canal Pro X que los futbolistas que tuvieran la vacuna contra el coronavirus no iban a poder disputar los partidos con el club porque son más débiles que quienes no tenían el antídoto. Dichos que generaron la molestia del gobierno rumano.

“Te vas a reír, pero puede que tenga razón. Los vacunados pierden fuerza. Eso es algo científico”, habría dicho Becali según el periodista Emanuel Rosu. “¿No lo has visto en el Cluj? Con el Rapid, los jugadores parecía que fueran a desmayarse. ¡Todas las personas vacunadas pierden la fuerza! Yo también lo veo en los míos. No afecta a algunos, pero sí a los mayores. ¿No has visto a Criprian Deac?”, insistió.

Sin embargo, como respuesta al revuelo que generó Becali, salieron desde el club a negar este veto, sosteniendo que era solo una broma del propietario y que “no es cierto que los jugadores vacunados no jugarán”, dijo a Reuters un portavoz del club. “Hay más de una docena de jugadores vacunados en nuestra plantilla”, aseguró.

Pese a aquello existe bastante escepticismo con respecto al antídoto en Rumania, de hecho, es el segundo país con menos población vacunada de la Unión Europea, detrás de Bulgaria. De acuerdo a los datos, solo el 42% de la población tiene la vacuna.