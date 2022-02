¡Insólito! Equipo de Rumania prohíbe jugar a sus futbolistas vacunados contra el Covid-19

Una insólita determinación tomó el propietario del Steaua Bucarest de Rumania. Hablamos de Gigi Becali, quien además es un político rumano, quien prohibió a los futbolista vacunados contra el coronavirus jugar en el club.

De acuerdo a lo señalado por el periodista Emanuel Rosu, el rumano justificó su medida comentando que “te vas a reír, pero puede que tenga razón. Los vacunados pierden fuerza. Eso es algo científico”.

En ese sentido, dio un particular ejemplo: “¿No lo has visto en el Cluj? Con el Rapid, los jugadores parecía que fueran a desmayarse. ¡Todas las personas vacunadas pierden la fuerza! Yo también lo veo en los míos. No afecta a algunos, pero sí a los mayores. ¿No has visto a Criprian Deac?”.

Estas palabras del propietario del club, que aseguró que la gran parte de vacunados mueren en los hospitales a diferencia de los que no lo están, generó mucha molestia en el gobierno rumano, quienes a través de un comunicado expusieron que “¡Los futbolistas vacunados NO pierden la fuerza después de ser vacunados contra el Covid-19! Desde un punto de vista médico y científico, no existen estudios que avalen una singularidad como la que recientemente se promocionó. La vacunación no afecta al rendimiento de los futbolistas. En cambio, hay suficientes estudios que demuestra que pasar por la infección por Covid-19 deja secuelas a largo plazo y estas pueden influir en el rendimiento de futbolistas”.