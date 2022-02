Cambio de sede: UEFA traslada la final de la Champions a Francia

Ya es oficial. Tras varias especulaciones, la UEFA decidió modificar el escenario de la final de la Champions League debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La final, prevista inicialmente en San Petersburgo finalmente se trasladará a Francia.

El partido decisivo de la Liga de Campeones se llevará a cabo en el Stade de France el próximo sábado 28 de mayo a las 21 horas locales.

La UEFA dio a conocer el cambio de sede a través de un comunicado y agradeció el apoyo de las autoridades francesas. “La UEFA desea expresar su agradecimiento y aprecio al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, por su apoyo personal y compromiso para que el partido más prestigioso del fútbol europeo de clubes se traslade a Francia en un momento de crisis sin precedentes. Junto con el gobierno francés, la UEFA apoyará plenamente los esfuerzos de múltiples partes interesadas para garantizar el rescate de los futbolistas y sus familias en Ucrania que se enfrentan al terrible sufrimiento humano, la destrucción y el desplazamiento”, dice el documento.

Este es el tercer año consecutivo donde se cambia la sede de la final. En las últimas dos ediciones, Lisboa y Oporto fueron las ciudades que albergaron el duelo decisivo, sin embargo, en ambos casos era Estambul el lugar escogido. La pandemia del Covid-19 impidió que la final se celebrara en la ciudad turca, que finalmente recibirá el último duelo de la Champions en 2023.

