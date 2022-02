¡De infarto! Liverpool se queda con la Carabao Cup en emocionante tanda de penales

Liverpool y Chelsea protagonizaron el partido del fin de semana. Las escuadras inglesas definieron la Carabao Cup en el mítico Estadio Wembley en un compromiso no apto para cardiacos.

En un primer tiempo bastante disputado Reds ni Blues pudieron sacar diferencias. Ya en el complemento, gracias a Mohamed Salah y Luis Díaz, Liverpool tuvo las oportunidades más claras para abrir el marcador. Y lo consiguieron a los 67, pero el VAR determinó con Van Dijk bloqueó a un rival estando fuera de juego y el juez anuló el gol.

A los 78, en tanto, Havertz aventajó al Chelsea con un potente cabezazo, sin embargo, el juez de línea advirtió una posición fuera de juego y su tanto fue anulado.

Así llegaron al tiempo extra igualados sin goles. En la prórroga Lukaku marcó, pero nuevamente el gol fue anulado por offside. De esta forma, todo se definió en la tanda de penales.

Allí, ambos equipos mostraron gran categoría y luego de 21 penales perfectos, el Liverpool se impuso por 11-10 y se consagró campeón de la Carabao Cup.

