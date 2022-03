El drama de un ex Deportes La Serena en Europa: "No como, no respiro, no duermo... Quiero sacar a mi familia de Ucrania"

El continente europeo sigue en tensión por la invasión rusa en Ucrania. Y como suele ocurrir en las guerras son los civiles los perjudicados y los que viven un verdadero infierno, incluso no estando en los países en conflicto. Es el caso de Gerónimo Poblete, ex futbolista de Deportes La Serena y quien había fichado hace unas semanas en el Metalist Jarkov de Ucrania.

Quien tuvo presencia en nuestro país entre 2020-2021 se encuentra en Turquía, ahí estaba haciendo la pretemporada con su club y no pudo salir debido al conflicto. Pero en ese país se quedó solo, sin su familia, quien reside en Ucrania. Debido a esto, el futbolista argentino entregó su relato de como vive esta situación alejado de su familia.

“No como, no respiro, no duermo… Quiero sacar a mi familia de Ucrania. Ellos no pueden salir, están en el subsuelo de un hotel”, comenzó contando el argentino a Radio La Red de su país. La familia del futbolista se encuentra en Jarkov, una de las primeras ciudades atacadas por los rusos. Ante eso Poblete sostuvo que “estoy desesperado intentando que todo el tiempo se comuniquen conmigo para saber que están bien”.

Además, el ex Deportes La Serena aclaró por qué se quedó en Turquía: “Estaba con el plantel haciendo la pretemporada en Turquía y el día 24, cuando volvíamos a Ucrania, no pudimos ingresar al país por la invasión rusa. Parece una eternidad el tiempo que llevo separado de ellos. Estoy viendo la posibilidad de irme a Rumania o Polonia para poder ir a la frontera con Ucrania. Necesitamos ayuda de Cancillería o de la Embajada”.

Finalmente, el argentino sostuvo que “queremos abrazarnos y volver al país. Se está haciendo un daño muy grande pero no pienso en el futuro, sólo quiero sacar a mi familia de ahí y saber que están a salvo”.