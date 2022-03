El PSG se adelanta al Real Madrid y sube la apuesta por Mbappé

El futuro de Kylian Mbappé sigue sin esclarecerse. El delantero francés es el gran deseo del Real Madrid, sin embargo, el futbolista a dilatado su confirmación para llegar a la Casa Blanca debido a los constantes ofrecimientos del PSG. De hecho, según asegura Le Parisien el club francés ofreció otra suculenta oferta para sostener al campeón del mundo.

De acuerdo a lo señalado por el sitio francés el PSG le ofreció una renovación por dos años por una cantidad de 50 millones netos de euros por año. Una cifra a la que ni siquiera acariciaría Florentino Pérez. Pero eso no es todo, ya que si el cuadro francés recibe el “Sí” de Mbappé, este además percibirá 100 millones de euros como prima por fidelidad.

Y al parecer el camino se estaría allanando para el PSG, ya que antes de conocerse este ofrecimiento, en el partido ante el Saint-Etienne, donde marcó un doblete, Mbappé mostró su deseo de igualar e inclusive superar a Edinson Cavani como máximo artillero de la historia del cuadro parisino.

“Siempre he querido hacer historia. ¿Superar a Edinson? Es algo que me hace ilusión, pero ya se verá…”, aseguró Kylian, ilusionando no solo a los hinchas del PSG, sino que también a los dirigentes que se soban las manos con otras temporadas con el francés en su club.

Lo cierto es que el futbolista sigue en modo de reflexión, pensando dónde deleitará con su talento durante la próxima temporada. En ese sentido, la expectación es alta, tanto en Francia, como en España, sobre todo por el ‘coqueteo’ del jugador con ambos clubes.