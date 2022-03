Futbolista turco se niega a exhibir camiseta con mensaje de “no a la guerra”

El mundo del deporte ha tomado una serie de medidas para mostrar su rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania. Desde la FIFA, suspendiendo a la selección y los equipos rusos de todas las competiciones internacionales, hasta las manifestaciones y homenajes de los hinchas y jugadores con mensajes contra la guerra.

Sin embargo, hay otros que prefieren quedar al margen de lo sucedido. Aykut Demir, capitán del Erzurumspor de la Segunda División de Turquía, por ejemplo. El futbolista turco se negó a utilizar una camiseta con el mensaje “no a la guerra” en la previa del duelo ante el Ankaragucu.

El jugador nacido en Países Bajos y ex seleccionado turco, señaló que miles de personas sufren a diario en Medio Oriente, pero no tiene la misma repercusión que lo que ocurre entre Rusia y Ucrania.

“Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente”, explicó al medio turco Fanatik.

“Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”, sentenció.