[Video] Otra vez, Horacio: Pagani se volvió loco en pleno programa

Una acalorada discusión tuvo lugar en el programa Pasión por el Fútbol en la televisión argentina. El espacio dedicado a analizar la fecha del campeonato trasandino contó con un fuerte cruce entre los periodistas Horacio Pagani y Nicolás Distasio.

Todo comenzó cuando los comunicadores analizaban la igualdad entre River Plate y Racing de Avellaneda. Allí, Distasio le reclamó a Pagani que sus análisis siempre eran favorables a Boca Juniors. “¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo tengo la valentía de decir de qué cuadro soy y vos no. Vos sos de Boca”, lanzó.

Esta última frase provocó la furia de Pagani, quien no tardó en responder. “Es grave que me digas una cosa así. ¡Vos no sos un periodista, vos sos un barrabrava! Las pelotas soy de Boca. ¡Las pelotas”, contestó evidentemente ofuscado.

La discusión fue subiendo cada vez más de tono y el conductor del espacio, Sebastián Vignolo, debió intervenir para calmar los ánimos.