[Video] Repudio en España: jugador del Cádiz recibe insultos racistas por parte de hincha rival

El defensor del Cádiz, Carlos Akapo, vivió un desafortunado incidente en el empate ante el Granada. El jugador fue sustituido en el minuto 59 por Iván Alejo y cuando abandonó la cancha recibió insultos racistas por parte de un hincha rival.

Akapo caminaba rumbo a la banca de suplentes cuando se giró y vio a uno de los aficionados del Granada imitando a un mono. Al verlo, el zaguero recriminó su actitud. El fanático siguió discutiendo con el futbolista e incluso otro hincha intervino para condenar la acción discriminatoria.

Luego de llegar a la banca, Akapo le avisó al cuarto árbitro el incidente que acababa de vivir. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento y gracias a ello se logró identificar al fanático, el cual seguramente será sancionado por parte de La Liga.

Una vez terminado el encuentro, el zaguero se refirió a la situación. “Justo cuando he salido han empezado tres o cuatro que no representan a la afición del Granada. Les he dicho que eso sobraba y uno lo ha seguido haciendo. Por un lado me afecta, pero por otro hay que dar visibilidad, esa gente no merece estar en el fútbol, esto es para disfrutar y que haya respeto. Estoy un poco jodido, pero es gente que no merece venir al estadio”, expresó a Gol.

El Granada, por su parte, emitió un comunicado condenando la acción de su aficionado. “El Granada FC condena enérgicamente todo acto de racismo y no tolerará en su estado ningún comportamiento que refleje una actitud intolerante o discriminatoria con los jugadores o los aficionados que acuden a nuestro campo. El club ha iniciado una investigación y tomará las medidas pertinentes para sancionar con firmeza estas conductas que no representan los valores del Granada FC ni de sus aficionados”, señaló el documento.