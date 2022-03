Interpelan a Artem Dzyuba, capitán ruso: “Mientras te mantienes en silencio, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania”

El fútbol no es ajeno al conflicto entre Ucrania y Rusia. La problemática cada vez se va tomando un espacio en el día a día de los deportistas, y si ayer Thomas Tuchel se molestaba por las constantes preguntas sobre esta, Andriy Yarmolenko, futbolista ucraniano del West Ham, no tuvo problemas para referirse al tema e incluso interpeló a sus pares rusos.

Cuando recién comenzó la guerra, el entrenador del West Ham, David Moyes, decidió darle libre al futbolista debido a la conmoción por lo que ocurría en su país. No obstante, el extremo no le hizo el quite a todo lo que sucede en Ucrania e hizo un contundente llamado a los jugadores rusos.

“Soy Andriy Yarmolenko, internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo, pero crecí en Ucrania y me considero 100% ucraniano. Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué se sientan como idiotas y no dicen nada? En mi país matan a nuestra gente, matan a las mujeres, matan a las madres, matan a nuestros hijos… Y ustedes no dicen nada, ni un solo comentario”, señaló el deportista.

Además, agregó en un tono más calmo: “Por favor, díganme qué pasaría si estuviéramos todos juntos, unidos, mostrándole al mundo lo que realmente está pasando en mi país. Su presidente está actuando mal. Muchachos, ustedes tienen influencia en muchas personas, demuestren esa influencia. Se lo ruego, por favor”.

También, el futbolista de la Premier League arremetió contra Artem Dzyuba, jugador del Zenit y capitán de la selección rusa: “Sé que a algunos de ustedes les gusta mostrar sus pelotas… frente a la cámara (refiriéndose a la afición de Dzyuba por colgar vídeos en la red social Tiktok), pero ahora es el momento de mostrar sus pelotas en la vida real. Gracias por su atención. ¡Gloria a Ucrania!”.

Por otro lado, uno que tuvo palabras más duras contra el capitán ruso fue el ucraniano del Everton Vitali Mykolenko, quien apuntó contra Dzyuba, etiquetándolo en su cuenta de Instagram: “Mientras te mantienes en silencio, perra puta, con tus compañeros gilipollas, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania. Estarás encerrado en tu caverna el resto de tu vida y, sobre todo, la de tus hijos. ¡Y me alegro!”.

Recordemos que Artem Dzyuba fue separado de la plantilla del combinado ruso en 2020 por la filtración de un video sexual del futbolista. De hecho, sobre la exclusión de la selección el entrenador Stanislav Cherchésov consideró que era mejor “no convocar a Artem Dzyuba a la concentración para proteger tanto al equipo como al futbolista de tensión y de una publicidad excesivamente negativa”, según explicó en un tuit del equipo nacional.