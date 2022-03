Jackson Martínez, ex Atlético de Madrid: “Viví una vida de lujuria y pecado, rodeado de alcohol, cigarrillos y muchas cosas más”

El colombiano Jackson Martínez anunció su retiro en el 2020, un año golpeado por la pandemia y las pocas oportunidades. Ahora, en la posición de ex futbolista, quien fuera jugador del Porto y el Atlético de Madrid concedió una íntima entrevista en el Canal 1 de la TV colombiana, donde los excesos fueron protagonistas.

“Viví una vida hecha de lujuria y pecado, disfrutaba pecar porque lo veía como algo normal, como lo ve el resto del mundo. No verás a Dios como tu todo a menos que él sea lo único que te quede. Y por eso tomé la decisión de enfocarme en él”, sostuvo Martínez.

“En mi caso fue cuando empecé a darme cuenta de que algunos de los amigos con los que iba a fiestas querían más. Me rodeaban de alcohol, cigarrillos y tantas cosas más”, añadió.

Esta situación no fue de mucha ayuda en su paso por el Atlético de Madrid, donde solo estuvo media temporada. “Llegué para ser el ‘9’ del equipo y no tuve los minutos que me hubiera gustado. Yo sé que con partidos iba a responder, pero el entrenador está jugándose su puesto y rota bastante. Lo que me molestó no lo he dicho porque pasó aparte de la cancha, ese fue el motivo de mi salida”, explicó el delantero.