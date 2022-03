Director deportivo del PSG se ilusiona con la continuidad de Mbappé: “Tenemos posibilidades”

Leonardo Nascimiento de Aráujo, director deportivo del París Saint-Germain, concedió una extensa entrevista a L’Equipe para referirse a diversos temas: la posible continuidad de Kylian Mbappé, la figura de Lionel Messi y el fichaje de Sergio Ramos.

En primer lugar, el director deportivo descartó que el club haya realizado una oferta de 50 millones de euros al año a Mbappé. “No es cierto. No hemos enviado una oferta específica. Hay un elemento importante: creo que lo último que pondremos en este contrato será el dinero. Queremos ponerlo en las mejores condiciones para que sea el mejor jugador posible”, aseguró.

Además, aclaró que no han hablado de dinero aún. “Casi nunca. Porque no se trata de eso. Kylian tiene un valor tan grande que creo que eso es secundario. Creo que para poner la cantidad, tardará dos minutos”, señaló.

Leonardo se mostró ilusionado y el campeón del mundo está convenciéndose “cada vez más” de continuar en el conjunto parisino. “Es una cuestión de sentimientos. No somos vendedores. La sensación que hubo el sábado en el estadio es magnífica. Algo se está creando, no sólo para él”, afirmó.

Respecto a su continuidad, el directivo sostuvo que existe la posibilidad de que Kylian no se mueva de París. “No puedo decirlo, pero tenemos posibilidades. Mientras no haya firma, lo intentaremos todo, haremos todo lo posible para mantenerlo. No creo que decida el resultado ante el Real Madrid. Tenemos una próxima generación, tenemos jóvenes en formación, queremos hacer otras inversiones. Lo hecho por Qatar durante diez años ha llevado al PSG entre los grandes. Hoy, el club es una realidad. Es amado, admirado, respetado”, comentó.

Figura de Lionel Messi

Otro de los temas que abordó Leonardo fue la figura de Lionel Messi y las críticas que se han generado en torno al argentino, principalmente en los medios de comunicación franceses. “Tuvo la humildad de venir aquí, después de todo lo que ha pasado, lo que representa. Creo que para artistas como Mbappé, Neymar o Messi, el contexto es importante. No se trata de aislarlos en una burbuja, sino que necesitan un ambiente”, expresó.

Fichaje de Sergio Ramos

Por último, Leonardo tuvo palabras para la contratación de Sergio Ramos, quien solo ha jugado cinco partidos con la camiseta del PSG. Por ello, el director deportivo asume el error por su fichaje.

“Lo fichamos y estaba bien físicamente. Hoy jugó cinco partidos. Desafortunadamente, lo que imaginamos no sucedió. Es difícil para él, para todos. Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que ya no puede jugar, todo el mundo lo tendrá claro. Este no es el caso. Después, el no jugar le dificulta ser líder. Esperaremos antes de sacar conclusiones, la temporada no ha terminado. Pero no tengo miedo de asumir la responsabilidad de los errores cuando los cometo. Nasser me da total confianza, me da verdadera autonomía y, por eso, se lo agradezco. Trabajar con este espíritu realmente te da ganas de hacerlo. Es importante. Por eso también digo que el PSG es un gran club”, sentenció.