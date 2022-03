Manchester United toma una decisión y ya tiene a un favorito para que sea su nuevo DT

El Manchester United no levanta cabeza. La irregularidad de los Diablos Rojos no tienen contento a nadie y la última derrota ante su clásico rival, el City, parece ser la gota que colmó el vaso. De hecho, ya tienen a un nombre concreto para reemplazar a Ralf Rangnick, quien definitivamente no seguirá.

Rangnick llegó como interino al equipo de Old Trafford para luego continuar como director deportivo. Esto con la intención de terminar la temporada para después dejar al nuevo adiestrador con un camino avanzado y con las necesidades del club. Y los resultados no han acompañado para nada al United, mucho menos con el polvorín que hay en el camarín, sobre todo con la presencia de Cristiano Ronaldo, quien comentan tiene muy convulsionada a la interna.

Por lo mismo, son diversos los entrenadores que suenan para quedarse con el trabaja. Uno de ellos y que había tomado una ventaja importante es Mauricio Pochettino, de hecho, el argentino no lo pasa bien en el PSG, además de ya haber sido una de las opciones para vestirse con el buzo del United. Sin embargo, ahora el favorito milita en el fútbol neerlandés. Hablamos de Erick ten Hag, flamante entrenador del Ajax.

Según la información entregada por The Telegraph, Ten Hag es uno de los favoritos de la dirigencia del United. No obstante, hay un inconveniente. Y es que el entrenador aún tiene contrato vigente con el Ajax hasta 2023, por lo que tendrá que haber un acuerdo entre el club inglés y neerlandés para poder quedarse con el nuevo sueño de Old Trafford.