[Video] Columna de Mauricio Pinilla: “Los principales responsables son Escobar y Roggiero, ¿por qué no son capaces de dar la cara?”

Universidad de Chile no levanta cabeza. Los azules cayeron por 4-1 en el Superclásico ante Colo-Colo y acumularon su tercera derrota consecutiva en el Campeonato Nacional. En Mi Tribuna, Mauricio Pinilla analizó el complejo presente del cuadro universitario y apuntó a quienes cree son los principales responsables: Santiago Escobar y Luis Roggiero. “¿Por qué no son capaces de dar la cara?”, cuestionó el ex futbolista.