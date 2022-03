Thierry Henry justifica la temporada de Lionel Messi: “Sufrió un impacto emocional”

El ex futbolista francés, Thierry Henry, concedió una entrevista a L’Équipe donde repasó la actualidad del París Saint-Germain. El galo analizó el presente de Lionel Messi y justificó el nivel de su reciente temporada.

“Se fue llorando de Barcelona. Sufrió un impacto emocional porque no esperaba tener que marcharse. La gente dice que tiene todo en París, pero no es tan obvio. Cuando dejé el Arsenal por el Barça tardé un año en estar bien. Llegué lesionado, después de un divorcio y tuve que aprender un nuevo sistema de juego”, afirmó.

Henry también se refirió a la salud mental de los futbolistas. En ese sentido, abordó la situación de Neymar, quien se ha referido a este asunto en más de una ocasión. “Ha hablado muchas veces en sus últimas entrevistas sobre su bienestar, sobre la presión. Mi primer pensamiento fue: ‘¿Está bien?’ Habla, pero… ¿podemos oírlo? Pide ayuda, hay cosas en su cabeza, como cualquier ser humano”, señaló.

Por último, recordó cómo era la vida del jugador en su época como futbolista. “Llegabas al vestuario: ¿estás bien? Sí, aunque las cosas no fueran bien. ¿Dormiste bien? Sí, aunque no fuera el caso. ¿Tienes dolor? No, aunque lo tuvieras. Hoy un futbolista puede abrirse mucho más, afortunadamente. Antes uno no comentaba que mentalmente no se encontraba en condiciones”, cerró.