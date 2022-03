[Video] Patricio Yáñez: “Uno ve a Lionel Messi ahora y no vale nada, está totalmente devaluado”

El Paris Saint-Germain no pudo continuar con su sueño. Los parisinos cayeron por 3 a 1 en el partido de vuelta ante el Real Madrid, correspondiente a los octavos de final de la Champions League, y quedaron fuera de la competencia. Un resultado que golpea a un equipo plagado de estrellas, donde Messi llegó para darle un salto de calidad. Sin embargo, el argentino no ha logrado deleitar con su fútbol. De hecho, Patricio Yáñez, comentarista de Deportes en Agricultura, cree que el trasandino ya no es lo que vale.