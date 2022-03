Nuevo revés para el Chelsea: Premier League descalifica a Abramóvich como director del club

Los problemas para Román Abramóvich, dueño ruso del Chelsea, están lejos de terminar. Luego que el Gobierno del Reino Unido decidiera congelar sus activos y con ello la venta del conjunto inglés, el multimillonario recibió un nuevo revés.

Y es que la Premier League anunció la descalificación de Abramóvich como director del Chelsea a raíz de las sanciones impuestas por el gobierno luego de la invasión rusa a Ucrania.

Esta situación tiene en aprietos al Chelsea. El cuadro londinense puede seguir jugando y pagando los sueldos de sus jugadores y funcionarios, pero no puede transferir jugadores dentro o fuera de Inglaterra. La idea del gobierno es evitar que Abramóvich se beneficie de alguna forma.

Esto, a su vez, ha traído consecuencias monetarias importantes. Three UK, principal sponsor de los Blues, decidió suspender su vínculo con el club. Misma situación que están analizando el resto de los auspiciadores de la institución.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club

The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.

Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg

— Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022