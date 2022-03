“Fútbol sin memoria”: Luis Suárez sale en defensa de Messi y Neymar

Luego que Lionel Messi y Neymar fueran pifiados por los fanáticos del París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, el delantero del Atlético de Madrid, Luis Suárez, salió en defensa de sus amigos.

Suárez, ex compañero de los jugadores en el Barcelona, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a los astros del PSG y el siguiente mensaje: “Como siempre, el fútbol sin memoria. ¡Siempre con ustedes! ¡Los quiero mucho!”

Quien también salió en defensa del futbolista argentino y el jugador brasileño fue Cesc Fábregas. El español utilizó su cuenta de Twitter para apoyar a sus amigos. “El fútbol no tiene memoria alguna… es una pena. Siempre con ustedes hermanos”, publicó.

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻

