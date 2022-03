El duro presente de futbolista ucraniano: “Podría jugar en el City o el Barça, pero está en un búnker”

Antes de que Rusia invadiera Ucrania, Giorgi Sudakov destacaba como futbolista. El joven de 19 años defendía la camiseta del Shakhtar Donetsk y en diez partidos jugados marcó un gol y aportó con una asistencia. Sin embargo, su presente dista mucho de ello y actualmente se encuentra en un búnker refugiándose de la guerra.

Fernando Valente, director técnico portugués de 62 años que dirigió a Sudakov en el equipo sub 21 del Shakhtar, compartió en sus redes sociales la historia de Sudakov.

“Giorgi Sudakov es el mayor talento que entrené en mi vida. 19 años, seleccionado por Ucrania, recién había renovado contrato hasta 2026 con el Shakhtar. Un ser humano fantástico esperando ser padre con su esposa Lisa de una niña…”, comenzó relatando el estratega.

“Sueños por cumplir, arrebatados por un búnker en una guerra sin sentido. Sí… lloro y rezo por esta pareja y por todos los jóvenes jugadores y amigos que dejé en una Ucrania que me hizo feliz durante dos años. Mi corazón está roto”, agregó.

Por último, el entrenador destacó el potencial de su ex dirigido y lamentó la situación en la que se encuentra. “Sudakov es un chaval con un potencial enorme, incluso para jugar en el F.C. Barcelona o el Manchester City. Fue el talento más grande que entrené y es una de las conexiones más fuertes que tengo. En mi teléfono guardo una foto antes del conflicto de él y su novia, que está embarazada, feliz por ello, y hace un rato me envió otra de ellos metidos en un búnker y tristes. Cada vez que lo vuelvo a ver, se me saltan las lágrimas”, sentenció.