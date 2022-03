La cruda confesión de Renan Lodi tras caer en la final de la Copa América: “Quedé mal de la cabeza”

La final de la Copa América entre Argentina y Brasil será recordada por mucho tiempo. Ángel Di María marcó uno de los goles más importantes para la albiceleste en los últimos años. Aunque otro protagonista del tanto, Renan Lodi, confesó lo mucho que sufrió las semanas posteriores por su error en el decisivo encuentro.

En el tanto de Di María, Renan Lodi intentó despejar el balón, pero no alcanzó y finalmente el argentino marcó el tanto que le dio el trofeo a su selección. El defensor reveló que caer en la final lo afectó bastante.

“Fue todo muy duro. Lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo porque era bien difícil. Bajé mi nivel también en mi club y me afectó bastante”, aseguró en diálogo con TNT Sports.

“Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino del entrenamiento en Atlético de Madrid y me quería volver; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil”, agregó.

“Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estoy sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él”, sentenció.