Unión La Calera vence a Ñublense y se instala en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Unión La Calera y Ñublense se enfrentaron en el partido de vuelta de la Primera Fase de Copa Sudamericana en el Sausalito. Los caleranos, que en el papel eran los locales, lograron imponerse por 2 a 1, consiguiendo un global por el mismo marcador y se instalaron en la Fase de Grupos de la competencia.

En un partido entretenido, con llegadas en ambas porterías y dinamismo, fue el cuadro cementero el que abrió el marcador luego de un error en defensa de Ñublense y posterior globito de Sebastián Sáez al minuto 44. A continuación, el encargado de aumentar la ventaja fue Simón Ramírez, quien colocó, tras habilitación de Gonzalo Castellani, el segundo al minuto 64.

No obstante, el cuadro de los Diablos Rojos fue en busca del descuento y oportunidades no faltaron. De hecho, a los 76 minutos tuvieron la posibilidad a través del lanzamiento penal, sin embargo, Nicolás Vargas la mandó por arriba del travesaño. Pero el capitán de Ñublense tuvo su revancha y a los 94′, otra vez desde la pena máxima, puso el descuento de la visita. Sin embargo, este gol no les alcanzó y quedaron eliminados de la competencia.

De esta forma, Unión La Calera se impuso e instaló en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana, instancia que será sorteada el próximo viernes 25 de marzo, en Paraguay.