Jorge Garcés explota tras una nueva derrota de Wanderers e hizo una insólita comparación

Santiago Wanderers no levanta cabeza en el Ascenso. El cuadro caturro cayó por 1 a 3 ante Rangers de Talca y suma solo dos puntos de 12 posibles, lo que mantiene muy preocupados a sus hinchas, donde incluso piden la salida de su entrenador Jorge Garcés.

Sin embargo, el entrenador chileno se mantiene firme y tranquilo. Así lo expresó en conferencia de prensa, donde también apuntó contra quienes piden su salida, lo critican e insultan por este mal momento.

“Hay mucha gente que está detrás, hablando e instalando dudas con tonteras y declaraciones. Lo entiendo, pero a esta alturas de mi vida, no me preocupo, a mi me interesa volver a trabajar mañana… Que haya gente mandada, enviada para tirar malas vibras y que lo único que quieren que se vaya él… Ya se han ido cuatro técnicos en un año, a lo mejor quieren que Wanderers bata otro récords. De verdad, me cuesta entender”, comenzó diciendo.

Aunque luego fue aún más duro con sus declaraciones: “Antes de empezar el partido hay un par de tipo gritándome tonteras increíbles… No entiendo, primera vez en la historia que me pasa en mi club. No lo puedo entender. Pero estoy tranquilo y trabajando cada partido… Pero hay personajes que siguen por ahí y por acá, por la pu… hinchando las pelotas. Quieran a Wanderers, hue… Dicen que son wanderinos, ni una mie… que son wanderinos. Lo único que saben es venir a hinchar las pelotas ahí a todo el mundo, al primero que se les pare. ¿No creen que eso no les genera incertidumbre a los chicos jóvenes que tenemos en el equipo? ¿Hasta cuándo? Ya no están en Wanderers, que se vayan de una vez por todas. No entiendo, de verdad. El amor a Wanderers se le tiene de otra manera”.

Pero no paró ahí, ya que luego hizo una surrealista comparación. Y es que ejemplificó la reacción de la gente con colegas como Cristián Paulucci o Santiago Escobar, quienes no viven un gran momento en Primer División y los hinchas ya piden su despido. Ante esto, Garcés disparó: “No entiendo qué pasa con la gente. Sabemos que el mundo y la gente está agresivo y que la gente anda en otra. Pero prefiero estar acá y no en Ucrania, viejo, así como se está viviendo… La gente anda robando y te andan estafando, hoy el país está… y acá en vez de venir a disfrutar un poco y distraerse a ver fútbol… cómo no pensar que hay cosas más graves que perder un partido. Y cómo no poner la pelota al piso y pensar que el equipo hoy día se rompió el cul… Ustedes (periodistas) son responsables en parte de esto…”, disparó y cerró Garcés.

Santiago Wanderers figura en la decimocuarta posición del torneo, con dos puntos, a solo uno del descenso. Y en la próxima jornada se enfrentará a Fernández Vial, en Concepción, el martes 22 de marzo, a las 18 horas.

Revisa al conferencia de Jorge Garcés a continuación