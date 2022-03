¡De infarto! Así quedaron definidos los cuartos de final de la Champions League

La UEFA Champions League entró en su recta final. Solo ocho equipos quedan con vida en el torneo de clubes más importantes de Europa y este viernes se conocieron los cruces en los cuartos de final.

En la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza, se desarrolló el sorteo que definió el cuadro hasta la final del certamen. En los cuartos de final, el primer sorteado fue el Chelsea, quien se medirá ante el Real Madrid.

El segundo cruce en definirse es el que enfrentará al Manchester City y el Real Madrid. El sorteo, además, se determinó que el Villarreal se medirá ante el Bayern Múnich y el Liverpool al Bénfica.

Por último, se definió el camino hasta la final, la cual se llevará a cabo en París. Así, el ganador de la llave 2 (Manchester City o Atlético de Madrid) se verá las caras con el ganador de la llave 1 (Chelsea o Real Madrid).

Mientras que el vencedor de la llave 4 (Liverpool o Bénfica) se medirá ante el ganador de la llave 3 (Villarreal o Bayern Múnich) en la fase de los cuatro mejores del torneo.

