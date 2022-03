Equipo inglés sigue muy de cerca a Neymar para ficharlo la próxima temporada

Neymar no está contento en el Paris Saint-Germain. De hecho, de acuerdo a The Sun, el futbolista brasileño habría expresado su deseo de partir del cuadro francés luego de la derrota ante el Real Madrid, lo que significó su derrota de la Champions League, además de las pifias que recibió en el partido ante el Bordeaux.

Esta situación mantiene en alerta a un club de la Premier League, el cual sigue de cerca la situación del astro brasileño. Se trata del millonario Newcastle, quienes quieren romper el mercado, según señala el medio anteriormente citado, para quedarse con los servicios del delantero sudamericano y así consolidar su ansioso proyecto deportivo.

Cabe recordar que Neymar tiene 30 años y hace poco firmó una extensión de contrato hasta 2026, pero que con los últimos antecedentes estaría pensando dejar el Parque de los Príncipes.

Como para el cuadro inglés no existe límite en cuanto a lo monetario, lo único que podría frenar este traspaso es la incertidumbre sobre el futuro de Kylian Mbappé, quien al parecer tiene todo arreglado con el Real Madrid, pero que aún no se ha oficializado. No obstante, el PSG quiere tomar precauciones y en el caso de que suceda esta salida, preferirían aguantar al brasileño.