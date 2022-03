Luis Jiménez muestra sus últimos trucos en el fútbol: “Me retiro a fin de año, lo venía pensando hace mucho tiempo”

El fútbol chileno no tendrá más magia. Esto porque Luis Jiménez (37), el Mago, anunció que al final del Campeonato 2022 se retirará del fútbol, decisión que venía meditando hace mucho tiempo.

Así lo declaró en diálogo con La Tercera, donde anunció: “Me retiro a fin de año. Lo venía pensado hace mucho tiempo. Ya le venía dando vueltas a la decisión de dejar de jugar. Siempre he dicho que me gusta ser un aporte, competir. El año pasado lo terminé bastante mal, con lesiones graves, que no me dejaron terminar de manera normal”.

Además, complementó: “Me perdí los dos últimos meses de campeonato. Tuve una lesión que es bastante incierta, como lo es una pubalgia. Con una pubalgia no hay una fecha de retorno, como sí lo es con un desgarro. La pubalgia es mucho más inestable, es una lesión rara. Me sentía mal”.

Por otro lado, con el medio anteriormente mencionado, hizo un balance de sus 21 años como futbolista profesional. “Estoy contento de la carrera que he hecho. Jugar en Europa, en uno de los equipos más importante de Europa en esos años (Inter de Milán), jugar en la selección chilena, haber sido campeón en el club que me vio nacer (Palestino). Jugué en Italia y salí campeón, igual que en Emiratos Árabes y Qatar. No me puedo quejar de lo que hice. Pudo haber sido mejor, obvio. Pero me voy súper contento”, sostuvo.

Finalmente, confesó que su intención siempre fue retirarse en los baisanos: “Tuve varias ofertas del fútbol chileno de equipos que jugaban torneos internacionales. Les agradecí a todos, pero ni siquiera alcanzamos a negociar. No estaba dentro de mis planes”.

El Mago Jiménez tuvo 21 años de exitosa carrera en el fútbol, donde vistió camisetas como las de la Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, )West Ham United, Al Ahli, entre otros. Además, dentro de su palmarés figuran 10 títulos: tres con el Inter (dos Serie A), seis con el Al Ahli y una Copa Chile con Palestino.