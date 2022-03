Bajo el nombre de ‘Finalissima’: enfrentamiento entre Italia y Argentina ya tiene programación

Por primera vez y tras 29 años se volverá vivir un enfrentamiento entre el campeón de la Eurocopa y el monarca de la Copa América. Antes este enfrentamiento se disputaba bajo el nombre de la Copa Artemio Franchi y ahora será nombrada como “Finalissima: la copa de campeones” tendrá como protagonistas a Italia (Eurocopa 2020) y Argentina (Copa América 2021).

Un enfrentamiento que estaba confirmado hace unos meses, pero que recién este martes se confirmó la fecha, el horario y el estadio donde se disputará. De acuerdo a un documento firmado por la UEFA, este duelo se jugará el próximo 1 de junio del 2022, a las 20:45 horas de Inglaterra, en Wembley. Además, las entradas para este duelo podrán ser adquiridas desde este jueves 24 de marzo.

“Servirá como catalizador para el desarrollo global del fútbol, uniendo países, continentes y culturas, al mismo tiempo que demostrará a los aficionados de todo el mundo que el fútbol puede ser una fuerza que nos une en tiempos turbulentos”, explica UEFA en su comunicado.

Recordemos que el último antecedente de la Copa Artemio Franchi fue en 1993, donde la Argentina de Diego Maradona venció a Dinamarca a través de los lanzamientos penales. Además, su primera edición se jugó en 1985, cuando Francia se impuso ante Uruguay.

⚽ Who will win the #Finalissima on 1 June?

— UEFA (@UEFA) March 22, 2022