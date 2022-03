Histórico: Cámara de Diputados aprueba moción para profesionalizar el fútbol femenino en Chile

El 21 de marzo del 2022 será recordado como un día histórico para el fútbol femenino en Chile. Esto luego que la Cámara de Diputados aprobara la moción para profesionalizar la actividad, lo que obligará a las Sociedades Anónimas Deportivas a realizar contrato a sus jugadoras.

La iniciativa está lista para ser ley luego de ser aprobada de forma unánime en la Cámara de Diputados y el Senado. De esta forma, la norma entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Así, las SADP deberán cumplir con la obligación de efectuar contratos laborales a las jugadoras de sus equipos femeninos que participen en el Campeonato Nacional. En primera instancia se hará de forma gradual.

En el primer año desde que entre en vigencia la ley, los clubes deberán cumplir con un mínimo de contratación laboral, la cual equivale al 50% del total del plantel de jugadoras. En el segundo año, esta cifra deberá ascender con, al menos, un 75% del total. Para el tercer año se deberá cumplir con la contratación del 100% de las futbolistas del plantel.

“Este es un momento histórico y va a pasar como uno de los grandes hitos del desarrollo del fútbol nacional. Lo logrado es el resultado de muchos años de trabajo, no solo de la ANJUFF, si no que de todas las futbolistas chilenas, de aquellas que sólo soñaron con esto y no lo pudieron vivir, de las que demostraron que es posible y por supuesto de todas las que pronto serán reconocidas y tratadas como profesionales”, señaló la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (ANJUFF), Tess Strellnauer.