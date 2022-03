Zlatan reconoce su pánico al retiro: “La adrenalina que tengo en el campo no la encontraré en ningún otro lado”

Este jueves la Selección de Suecia enfrentará un partido crucial de cara a sus intenciones por ir al Mundial de Qatar 2022 y lo hará sin uno de sus estandartes. Hablamos de Zlatan Ibrahimovic, quien no podrá estar debido a una suspensión, sin embargo, está dentro de la convocatoria para poder disputar su partido número 121 con la camiseta amarilla ante Polonia, quienes esperan en la final del Repechaje para Qatar 2022, en el caso de que los suecos le ganen a los checos.

En el marco de la previa de ese partido, Ibrahimovic tocó un tema sensible, el de su retiro. Y es que él mismo reconoció que es un tema complicado: “Tengo este pequeño miedo: ¿qué pasará después? Sé que tendré otras posibilidades, que tendré muchas ofertas. Pero esta adrenalina que tengo en el campo no la encontraré en ningún otro lado”, comentó el futbolista de 40 años. Además, agregó que “es por eso que tengo este pánico. Voy a seguir adelante tanto como sea posible y simplemente disfrutar”.

Pese a que tiene la motivación para estar en el partido ante Polonia, en el caso de derrotar a los checos, también reconoce que no está para disputar todo el partido. “No tengo 90 minutos en las piernas. Pero lo sabíamos antes de esta concentración”, admitió después de estar un mes y medio de baja por problemas en el talón de Aquiles antes de jugar algunos minutos en los últimos tres partidos del Milan. “Soy un tipo viejo, pero en forma”, añadió.

Por otro lado, en la conferencia de prensa estuvo acompañado del joven Anthony Elanga, futbolista de 19 años del Manchester United quien vive su primera nominación. Lo llamativo es que Zlatan jugó con su padre Joseph Elanga en el Malmö en la temporada 2000-2001.

Pero le dio un particular consejo a Anthony y a los auditores de la conferencia: “Disfrutadlo mientras yo esté en el campo, porque no veréis nada igual. Veréis a Elanga, lo digo con todo respeto, pero ya no veréis a Ibrahimovic, así que disfrutad mientras podáis”, lanzó el futbolista del Milan en modo de broma.