En Barcelona no descartan el fichaje de Erling Haaland: “Es difícil, pero no imposible”

El Barcelona quiere volver a lo más alto de España y de Europa. Tras quedarse con el clásico ante el Real Madrid, el conjunto culé apuesta por volver al sitial del cual fueron desplazados durante el último tiempo.

Por ello, ya piensan en reforzar al plantel de cara a la próxima temporada. Enric Masip, asesor del presidente del club, Joan Laporta, conversó con Tiempo de Juego El Larguero para referirse a la situación económica de la institución y las posibles incorporaciones.

“El club estaba devastado por la mala praxis de la junta anterior. Hemos hecho el trabajo de tres años en tres meses. Se ha recuperado la ilusión del barcelonismo. Es una cosa que decía el presidente. Hay que celebrar que hemos dado la vuelta a una situación catastrófica”, apuntó sobre la situación financiera del club.

Respecto a la posible contratación de Erling Haaland, Masip sostuvo que “su fichaje es difícil, pero no imposible. Se tienen que dar muchas circunstancias para poder ficharlo. Me remito a lo que dijo Laporta: el club va a fichar, pero para que venga alguien, debe haber salidas”.

Por último, el asesor de Laporta se refirió a la posibilidad de renovar el vínculo de Ousmane Dembélé, aunque aseguró que no han vuelto a conversar con el jugador. “¿Su renovación? El jugador no ha dicho nada y no ha habido más comunicación. El Barça no se ha planteado nada. Es un jugador determinante y me parece bien que Xavi lo use mientras piensa su futuro”, cerró.