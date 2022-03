[Video] Cristián Caamaño: “Chile debe salir a ganar, conseguir un punto no asegura absolutamente nada”

Se acabó la espera. Esta tarde la Selección chilena visitará a Brasil con el objetivo de sumar para continuar opciones en las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022. En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó las opciones de la Roja y aseguró que “Chile debe salir a ganar, conseguir un punto no asegura absolutamente nada”.

“Yo no iría a buscar el punto. El punto no te da seguridad de nada tomando en cuenta lo que pueda ocurrir en Montevideo. Acá hay que salir a ganar y no se puede permitir en algún momento no arriesgar”, agregó el comentarista.