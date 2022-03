De jugar su primera Eurocopa a pelear por un cupo a Qatar: la increíble historia de Macedonia del Norte

Sorpresa mundial causó la eliminación de Italia del repechaje por un cupo en la Copa del Mundo. Y es que el rival que tenían parecía fácil para los italianos, por lo que su presencia en la final era un hecho. Pero en el fútbol nada está dicho y así lo sabe Macedonia del Norte, quienes en el último minuto lograron clasificarse a la instancia final para pelar por un cupo a Qatar 2022.

Y es que el rival con el que quedó eliminada la azzurra fue reconocida por la FIFA recién en 1993, bajo el nombre de Antigua República Yugoslava de Macedonia, el cual cambió en 2019 a su denominación actual. Esta selección representa a apenas 2 millones de personas y su ubicación en el ranking FIFA es el 67°.

Pero eso no es todo, ya que recientemente vivió su primera presencia en la Eurocopa, en la edición 2020, la cual se disputó en el año siguiente. Ese fue su debut en la competencia, perdiendo los tres partidos y quedan do fuera del Grupo C: cayó 3-1 con Austria, 2-1 ante Ucrania y 3-0 frente a Países Bajos.

Aunque su nombre comenzó a aparecer algunos meses antes, en marzo del 2021, cuando batieron a la Selección de Alemania en el Grupo J de las Eliminatorias europeas por 2 a 1 en tierras teutonas. Sin embargo, ese resultado no alcanzó, ya que quedaron en el segundo puesto y se metieron en el repechaje por un cupo en la Copa del Mundo.

Y precisamente en esa instancia fue donde dieron el batacazo y eliminaron a Italia de la repesca. Ahora, los rojiamarillos irán por seguir ampliando su épica y buscarán vencer a Portugal, el próximo 29 de marzo, para meterse de forma inédita en la cita mundialista de Qatar 2022. ¿Lo lograrán?