¿Da para soñar? Así es el historial histórico entre Perú-Paraguay y Venezuela-Colombia en Eliminatorias

Se acaban las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes la selección chilena irá en búsqueda de quemar su último cartucho de cara a obtener un cupo en el Mundial de Qatar 2022, aunque bien, solo puede aspirar al repechaje. Para eso tendrá que vencer a Uruguay en San Carlos de Apoquindo y esperar que Perú no le gane a Paraguay en Lima y Colombia haga lo propio en su visita a Venezuela. Pero, ¿qué nos dicen las estadísticas de estos dos partidos?

En el caso del duelo entre peruanos y paraguayos se han producido durante 15 veces por Eliminatorias, donde los incaicos poseen una mínima sobre los guaraníes. De hecho, la selección de Ricardo Gareca se ha impuesto en seis ocasiones, mientras que la selección de Guillermo Barros Schelotto ganó cinco. En tanto, solo se han producido cuatro empates.

Lo llamativo es que cinco de las seis victorias que ostentan los peruanos las han conseguido en casa, empatando solo en dos ocasiones y no registran derrotas. Por lo tanto, tienen la primera opción para quedarse con el repechaje, de acuerdo al historial.

Así resultaron los últimos cinco partidos de Perú ante Paraguay

Eliminatorias a Corea y Japón 2002

Perú 2-0 Paraguay | Miércoles 29 de marzo de 2000 | Estadio Nacional de Lima

Goles: 55′ N.Solano (PER) y 60′ R.Palacios (PER).

Eliminatorias a Alemania 2006

Perú 4-1 Paraguay | Domingo 7 de Septiembre de 2003 | Estadio Nacional de Lima

Goles: 24′ C.Gamarra (PAR), 34′ N.Solano (PER), 42′ A.Mendoza (PER), 83′ J.Soto (PER) y 90′ J.Farfán (PER).

Eliminatorias a Sudáfrica 2010

Perú 0-0 Paraguay | Domingo 14 de octubre de 2007 | Estadio Monumental de Lima

Eliminatorias a Brasil 2014

Perú 2-0 Paraguay | Sábado 8 de octubre de 2011 | Estadio Nacional de Lima

Goles: 46′ P.Guerrero (PER) y 73′ P.Guerrero (PER).

Eliminatorias a Rusia 2018

Perú 1-0 Paraguay | Sábado 14 de novimebre de 2015 | Estadio Nacional de Lima

Gol: 20′ J.Farfán (PER).

Por otro lado, el enfrentamiento entre venezolanos y colombianos se ha jugado por Eliminatorias en 17 ocasiones. En este caso, la vinotinto se ha impuesto en tres partidos, mientras que empataron en seis y cayeron en ocho.

Aunque la estadística como local es un poco más favorable para los llaneros, ya que en 8 partidos, han caído solo en una ocasión, mientras que ganaron dos duelos e igualaron en cinco enfrentamientos. De hecho, la única victoria de Colombia como visitante se dio en las Eliminatorias al Mundial de Francia ’98, donde ganaron por 0 a 2.

Así resultaron los últimos cinco partidos de Venezuela ante Colombia

Eliminatorias a Corea y Japón 2002

Venezuela 2-2 Colombia | Martes 24 de abril de 2001 | Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo

Goles: 22′ A.Rondón (VEN), 82′ J.Arango (VEN), 83′ G.Bedoya (COL) y 88′ V.Bonilla (COL).

Eliminatorias a Alemania 2006

Venezuela 0-0 Colombia | Domingo 27 de marzo de 2005 | Estadio Olímpico de Maracaibo

Eliminatorias a Sudáfrica 2010

Venezuela 2-0 Colombia | Miércoles 1 de abril de 2009 | Estadio Cachamay

Goles: 78′ M.Fedor (VEN) y 82′ J.Arango (VEN).

Eliminatorias a Brasil 2014

Venezuela 1-0 Colombia | Miércoles 27 de marzo de 2013| Estadio Cachamay

Goles: 13′ S.Rondón (VEN).

Eliminatorias a Rusia 2018

Venezuela 0-0 Colombia | Jueves 31 de agosto de 2017 | Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo