Zlatan Ibrahimovic: “El Balón de Oro es un premio político”

Zlatan Ibrahimovic, aparte de ser un gran futbolista, es constantemente destacado por su personalidad y directos comentarios, los cuales pueden gustar o disgustar, peor que poco le importa al sueco lo que generen. Esta vez se refirió a la premiación del Balón de Oro, el cuál lo catalogó como un “premio político”.

“¿El Balón de Oro? Estos son premios políticos. Quieren al ‘Míster perfecto’. Si hablas y dices lo que piensas no lo puedes conseguir. Es fácil dárselo a quien sea el ‘Míster agradable’. No me cambia nada a mí, no me hace ni mejor ni peor”, sostuvo en declaraciones al diario alemán Bild.

Asimismo, en la entrevista se refirió a la posibilidad de jugar en la Bundesliga, una de las pocas competencias en las cuales no ha militado: “Siempre he tenido curiosidad por la Bundesliga. En un equipo como el Bayern Munich, que es un club increíble. Cada vez que he jugado contra ellos siempre he podido ver sus instalaciones, el estadio, su organización. La historia del club es impresionante”.

Recordemos que el delantero del Milán también no ha escondido su parecer sobre el retiro. Y es que este año cumplirá 41 años, sin embargo, nada de esto le importa. En su particular personalidad, Zlatan sostuvo que “¿Hasta cuándo jugaré? Hasta que vea que hay alguien mejor que yo”.

Además, en conversación con el sitio oficial de la UEFA agregó: “No quiero retirarme y luego decir que podría haber seguido, porque me arrepentiría por el resto de mi vida. El futuro aún está por escribirse, no estoy haciendo planes y veremos qué pasa”.

Lo cierto es que al parecer y pese a las bromas a Zlatan le queda mucho por disfrutar en el fútbol, o como diría él al fútbol le queda mucho por disfrutar de Zlatan.