La esquiadora chilena Dominique Ohaco se encuentra en un momento de descanso, luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. La deportista detuvo un momento su ajetreada vida para dedicarle unos días a su familia y amigos.

Es así como comenzó a practicar otros deportes, sin la intención de competir, solo para despejar un poco la cabeza fuera del ski y comenzó a hacer Mountain Bike.

“El MTB comenzó cuando fui a andar en bicicleta con unos amigos a la montaña, y al gustarme mucho los deportes extremos, empecé con la bici, me gustó y me di cuenta que era buena, y así he seguido por ahora”, contó la chilena.

Además, la deportista también aprovechó el tiempo para grabar con The North Face, marca que auspicia a la chilena, la campaña More Than a Jacket, donde ella es el rostro de la parka Metrópolis, especial para temperaturas frías.

Sobre estas actividades que practica fuera del ski, la chilena Ohaco sostuvo que “para mí como deportista siempre es importante tener un tiempo donde uno está haciendo otras actividades, no siempre entrenando, no siempre esquiando en la montaña”, agregando que valora mucho “salir a recorrer, salir a conocer, y despejarse un poco de la rutina de todos los días de levantarse e ir a esquiar”.

Finalmente, la esquiadora cuenta los desafíos para este 2022 y cuándo retomará el deporte que la llevó a participar de tres Juegos Olímpicos de Invierno. “Luego volveré a ponerme los esquís. Primero viajaré a Canadá, y cuando vuelva a Chile espero que haya empezado la temporada de invierno, para empezar a entrenar y esquiar todo lo que pueda en el hemisferio sur. Retomaré el ski pero estoy esperando que caiga una buena base de nieve y aprovechar el mes de julio”, reveló Dominique.

