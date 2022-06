Gran sorpresa causó la salida de Paulo Dybala de la Juventus tras no querer extender su contrato. Ahora fue el turno de su ex entrenador Massimiliano Allegri, quien se refirió a la partida del argentino de una particular forma.

“Paulo tiene que volver a ser él mismo, hubo un momento en el que se dejó llevar por el hecho de que era el nuevo Messi. Un jugador no puede emular o pensar que es como otro”, lanzó el italiano.

Aunque luego comentó que “todavía tiene mucho que dar porque tiene unas cualidades técnicas extraordinarias y juega de una manera divina, pero debe volver a centrarse en sus cualidades físicas y técnicas”.

Dybala termina un ciclo en la Juventus luego de 7 años en los que supo cosechar cinco Scudettos, cuatro Supercopas de Italia y tres Copas de Italia. Ahora queda saber cuál será su futuro, el cual seguiría en Italia, aunque ahora en el Inter.