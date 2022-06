Durante la jornada de este miércoles, el AC Milan comunicó que el fondo de inversiones estadounidense RedBird Capital adquirió por más de 1.300 millones de dólares un porcentaje superior al 70% de su propiedad al grupo británico Elliott Management Corp.

De esta forma, el basquetbolista y estrella de los Angeles Lakers, LeBron James, será uno de los nuevos accionistas del reciente campeón de la Serie A.

LeBron posee el 10% de las acciones de Fenway Sports Group, firma que involucrada en diferentes deportes como los Pittsburgh Penguins de la NHL, los Boston Red Sox de la MLB, el club Toulouse de la Ligue 1 francesa y el Liverpool en la Premier League.

El vínculo con James surge a raíz que RedBird Capital cuenta con el 10% de las acciones de Fenway.

Si bien el traspaso definitivo se encuentra en trámite, el elenco italiano ya anunció el acuerdo a través de sus canales oficiales. De esta forma, el desembarco de la firma estadounidense se sellará, a más tardar, en diciembre próximo.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG

RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

