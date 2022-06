Carlos Palacios no lo está pasando bien en Brasil. El futbolista chileno tuvo un olvidable paso por el Internacional de Porto Alegre en su primera experiencia en el extranjero y partió a Vasco da Gama. Ahí, las cosas no han cambiado en demasía, ya que no ha logrado asentarse de buena forma.

Esto está afectando mucho al chileno, quien pasa por un complicado momento o eso se vio en el empate sin goles entre su club y el Gremio en la Serie B del Brasileirao. Y es que el chileno tuvo la posibilidad de entregarle el gol del triunfo al Vasco en la última jugada del partido, sin embargo, el remate se fue al palo.

El gol errado nos entregó una de las imágenes más gráficas de lo que está pasando el ex futbolista de Unión Española, ya que por la frustración del gol errado, se puso a llorar. De hecho, Palacios tuvo que ser consolado por sus compañeros camino a camarines.

Palacios teve a chance de dar a vitória ao Vasco diante do Grêmio no finzinho, mas acertou o travessão. O jogador chorou após a partida e foi consolado pelos companheiros. pic.twitter.com/qdgEj9I5NE — ge (@geglobo) June 3, 2022

Un bomba que explota en un momento complicado para el talentoso volante que no tiene goles ni asistencias en siete partidos jugados.

Sobre este triste momento del chileno, habló su entrenador Zé Ricardo, quien sostuvo que “es un jugador que como todos saben, es más introvertido. Está dando el máximo posible, y no solo como jugador, sino también como persona”, dijo el DT tras el partido.

“Ahora que llegó su familia a Río, está más cómodo. Es un jugador que estando bien consigo mismo tiene muchas cualidades para darnos mucho más. Mostró las cualidades que tiene y tuvo una buena oportunidad de gol”, añadió.