Colo-Colo podría perder a una de sus principales figuras. Esto, porque según trascendió, el América de México nuevamente está tras los pasos de Pablo Solari, atacante por el que ofertó 4 millones de dólares el pasado mercado de pases.

Fabián Estay, ex futbolista del América y seleccionado nacional, habló con Deportes en Agricultura sobre el posible interés de las Águilas para quedarse con el delantero albo. “Ayer por la noche comenzó a circular la noticia porque ya había salido en Chile que nuevamente surgía el interés por Solari, que es un chico que tiene bastantes condiciones. El ex técnico Santiago Solari lo quiso y el América hizo un par de ofertas, pero Colo-Colo no las aceptó y pensó que iba a trascender más en Copa Libertadores. Lamentablemente sabemos la historia de los equipos chilenos en la Copa… y la posibilidad que lo podían vender más caro. No sé cuál será la oferta si es que realmente está ese interés”, comenzó diciendo.

“Hoy le escribí en la mañana a Santiago Baños que es el director deportivo de América y no me ha contestado. La primera oferta fue de 4 millones, no sé qué oferta podrán realizar… aún falta mucho para el inicio del torneo que es el 1 de julio. Pero ha sonado Solari, no sé si realmente será efectivo que América pueda hacer una nueva propuesta para que Colo-Colo lo pueda soltar”, añadió.

Por último, aseguró que en caso de concretarse el traspaso, Solari tendrá la responsabilidad de ser un jugador diferente, que rinda desde el inicio en el conjunto mexicano.

“Para llegar a América tienes que ser solución, no tienes que ser un proyecto. América había contratado a gente joven y la fue proyectando y haciendo mejores jugadores. Si él viene tendrá una responsabilidad muy importante, la de ser un jugador diferente, y creo que las condiciones las tiene. Jugar en México no es fácil… la altura, la contaminación, diferentes climas, etc. Hay que estar bien físicamente para rendir acá y yo creo que las condiciones las tiene, entendiendo que él vendría como figura, con una responsabilidad mucho más importante que a lo mejor como proyección”, cerró.