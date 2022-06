La tenista polaca Iga Swiatek (1º ranking WTA) se coronó en Roland Garros. La número uno del mundo se impuso con categoría a la estadounidense Cori Gauff (23º) por 6-1 y 6-3 para quedarse con el segundo Grand Slam de la temporada.

Swiatek ratificó su gran torneo, donde no tuvo mayores inconvenientes para alzarse con el título, y selló su triunfo en una hora y 10 minutos.

En el primer set la europea tuvo un arranque avasallador y llegó a estar en ventaja de 4-0. En el quinto juego Gauff descontó, pero finalmente Swiatek cerró la manga por 6-1.

La segunda manga arrancó con un quiebre de la estadounidense, pero la número uno del mundo lo recuperó rápidamente para encaminarse al título.

Switek consiguió el segundo Grand Slam de su carrera tras conseguir el mismo torneo en 2020. Además, sumó su victoria 35 consecutiva.

🏆 INVINCIBLE IGA 🏆

🇵🇱 @iga_swiatek defeats Gauff 6-1, 6-3 to claim her second career #RolandGarros title with a 35th consecutive victory! pic.twitter.com/V99DalzqH3

