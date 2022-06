Guillermo Mito Pereira sigue deslumbrando con su gran talento. El oriundo de Pirque esta vez sorprendió con un albatros en el hoyo 7 de la ronda final del The Memorial.

Un golpe espectacular para llevarse la bandera con dos golpes, tres bajo el par y acercarse al top 20 de la competencia.

La pelota hizo un recorrido de 273 yardas y colocó este albatros, que en la cuenta del PGA Tour lo destacaron como el tercero de la temporada y el primero desde 2019. Asimismo, es el segundo en ese mismo hoyo desde 1999, cuando el paraguayo Carlos Franco embocó la bola en la ronda dos de esa edición.

Mito Pereira makes the third albatross on TOUR this season on the seventh hole during the final round of the Memorial Tournament presented by Workday

Marks the first albatross at the event since 2019 (Shubhankar Sharma/R2) and second on No. 7 (Carlos Franco/1999/R2)

— PGA TOUR Communications (@PGATOURComms) June 5, 2022