Ángel Di María le dijo adiós al PSG. Algo para muchos inesperado, por la relación por el argentino con el club. Sin embargo, desde la dirigencia no le quisieron renovar, por lo que en tres semanas más dejará de pertenecer al club.

Por lo mismo, el argentino no tuvo temor ni filtro para conversar sobre la interna del cuadro parisino en TyC Sports.

«Hay otros jugadores que seguramente van a salir. Lo mío era lo más fácil porque no tenían que renovarme. Me dolió por un lado y, por otro, no. Me fui de una manera muy especial», sostuvo el trasandino.

Además, agregó que en su despedida vivió «una noche inolvidable, que un argentino en otro país tenga una despedida como la mía… no a todos se la hacen. El cariño del hincha del PSG es lo más difícil de conseguir».

En la misma línea, el Fideo conversó sobre la posible salida de Mauricio Pochettino. «Parece como que también quieren que se vaya el entrenador. Habrá un cambio muy grande, pero creo que Messi lo supo entender. Le servirá para estar muchísimo mejor la temporada que viene», indicó Di María.

Asimismo, sobre Lionel Messi señaló que «va a arrancar muy bien porque terminó haciendo goles, dando asistencias, sintiéndose muy cómodo y adaptándose cada vez más».

Finalmente, habló sobre la dura eliminación de la Champions League: «Fue difícil para todos, no solo para Leo. La gente estaba muy ilusionada, teníamos un terrible equipo para lograrlo todo. Quedar fuera le hizo mucho daño al club, por eso está como está».